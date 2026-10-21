© Пресс-служба "Россети Тюмень"Изменения в законодательстве, новые подходы к регулированию отрасли, ожидаемые итоги деятельности в текущем году, а также планы на следующий стали ключевыми темами совещания главы группы «Россети» Андрея Рюмина с руководством дочерних обществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен пот...
- ВИ Канцлер ФРГ Мерц:...
- В РПЦ рассказали,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым