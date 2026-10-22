Ты давно мечтала сделать бразильскую попу, но у тебя ничего не получается? Возможно, ты что-то делаешь не правильно! Прислушайся к советам профессионального фитнесс тренера и начни все сначала! Эти упражнения для изолированной работы на ягодичные мышцы быстро сформируют соблазнительную форму и ….