ЦАХАЛ штурмует города на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия проводит операции и атакует несколько городов на Западном берегу реки Иордан. Согласно информации, опубликованной катарским телеканалом Al Jazeera, военнослужащие атакуют город Бейтунию, расположенный в центральном районе Западного берега, а также Калькилью на севере региона.