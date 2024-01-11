ЦАХАЛ штурмует города на Западном берегу реки Иордан

Израильская армия проводит операции и атакует несколько городов на Западном берегу реки Иордан. Согласно информации, опубликованной катарским телеканалом Al Jazeera, военнослужащие атакуют город Бейтунию, расположенный в центральном районе Западного берега, а также Калькилью на севере региона.
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