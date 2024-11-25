За вывод нелегальных антибиотиков на рынок России накажут Минздрав

Суд признал министерство виновным в том, что на рынок России попытались вывести лекарства по подложным документамСуд в Москве признал Министерство здравоохранения России виновным в попытке вывести на рынок страны препарат по подложным документам.
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