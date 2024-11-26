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Двум мужчинам из Архангельска вынесли приговор за организацию притона

Двум мужчинам из Архангельска вынесли приговор за организацию притона

Ломоносовский суд вынес приговор по уголовному делу об организации занятия проституцией и содержании притона, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области В период с 1 января 2015 года по 13 августа 2020 года в Архангельске мужчина в возрасте 44 лет организовал деятельность по предоставлению интимных услуг совершеннолетними девушками.

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