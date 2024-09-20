У озера в Омской области нашли тело пропавшего в ноябре 2023 года мужчины. Сельчанина несколько месяцев искали сотни людей, в том числе с помощью беспилотников.
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У озера в Омской области нашли тело пропавшего в ноябре 2023 года мужчины. Сельчанина несколько месяцев искали сотни людей, в том числе с помощью беспилотников.