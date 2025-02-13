Напомнить ЕС: судьба пирата – тюрьма или виселица

Елена Панина – РУССТРАТ Американское издание Politico сообщило, что балтийские страны Европы, имеющие выход к морю, разрабатывают «законы», которые разрешат им проводить массовые захваты российских судов, перевозящих топливо.
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