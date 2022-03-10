Против российского гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, открыто дисциплинарное дело

Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка. Во время этапа Кубка мира в Дохе спортсмен вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

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