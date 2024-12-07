Как быстро и легко очистить ручки и решетки у плиты

Знает любая женщина, как непросто поддерживать плиту в чистом виде. Удаление жира и грязи с ручек и решетки нередко забирает много сил и времени, поэтому приходится покупать максимально эффективные чистящие средства.
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