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В Оленино будет работать «Поезд здоровья»

В Оленино будет работать «Поезд здоровья»

По инициативе главы Тверской области Виталия Королева и депутата Госдумы Алена Аршиновой, в соответствии с графиком равительства Тверской области, 2 и 3 сентября на базе ГБУЗ «Оленинская РБ» (пгт Оленино, ул.

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