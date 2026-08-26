В Оленино будет работать «Поезд здоровья»

По инициативе главы Тверской области Виталия Королева и депутата Госдумы Алена Аршиновой, в соответствии с графиком равительства Тверской области, 2 и 3 сентября на базе ГБУЗ «Оленинская РБ» (пгт Оленино, ул.
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