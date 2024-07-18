Новый народный фронт выдвинул коммуниста на должность спикера парламента

Накануне открытия законодательного собрания семнадцатого созыва новый народный фронт (NFP) выдвинул единого кандидата на должность спикера Национального собрания Франции, 17 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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