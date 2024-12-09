TNI: российский ПТРК «Корнет» превосходит американский Javelin в зоне СВО

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», обладающий способностью пробивать современную броню западных танков, значительно превосходит американский комплекс Javelin, который поставляется Украине в рамках военной помощи.
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