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TNI: российский ПТРК «Корнет» превосходит американский Javelin в зоне СВО

TNI: российский ПТРК «Корнет» превосходит американский Javelin в зоне СВО

Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», обладающий способностью пробивать современную броню западных танков, значительно превосходит американский комплекс Javelin, который поставляется Украине в рамках военной помощи.

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