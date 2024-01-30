Лишат прав на 1,5 года: МВД ужесточит наказание, если у водителей такие номера - детали

На данный момент существует законопроект, предлагающий ужесточить наказание для водителей, устанавливающих устройства, скрывающие или видоизменяющие государственный номер автомобиля.
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