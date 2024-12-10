Москалькова: Украина неоднократно отказывалась забирать из плена обычных военных

Украина неоднократно отказывалась забирать из плена обычных военных. Соответствующее заявление сделала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, информирует РИА Новости.
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