Федеральное агентство новостей №1

7 150 подписчиков

Осужденная за коррупцию евродепутат вернулась к работе и требует компенсацию морального ущерба

Осужденная за коррупцию евродепутат вернулась к работе и требует компенсацию морального ущерба

Заместитель главы Европарламента Ева Кайли, которая была задержана в декабре 2022 года по обвинению в получении взяток была освобождена из-под домашнего ареста.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх