Группа военных поддержала протестующих из-за делимитации границы Армении

Около 20 военных-контрактников из села Тавуш присоединились к жителям приграничных населенных пунктов Армении, протестующим из-за делимитации границы с Азербайджаном, сообщает армянское информационное агентство News.
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