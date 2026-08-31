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Лавров предупредил о рисках конфронтации в Арктике, США ударили по иракскому острову: главное за сутки

Лавров предупредил о рисках конфронтации в Арктике, США ударили по иракскому острову: главное за сутки

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. Сергей Лавров заявил о рисках вооруженных инцидентов из-за военной активности НАТО в Арктике, Иран сообщил о последствиях американского удара по острову Ларак, а у берегов Северного Кипра затонул пассажирский паром с 287 людьми на борту.

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