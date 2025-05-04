В Лондоне предложили Киеву путь к возобновлению конфликта после соглашения

Отсутствие официального признания со стороны США (и других стран) территориальной принадлежности отторгаемых соглашением территорий, в первую очередь Крыма, позволит Украине претендовать на их возвращение в вооруженном противостоянии с РФ, 3 мая сообщает лондонская Financial Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии