Выведенный на орбиту новый российский спутник «Космос-2569» будет применяться для разведки украинских позиций

В минувшую субботу в рамках космического пуска ракеты "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" Россия вывела на орбиту новый радиолокационный спутник, способный получать детальное изображение поверхности с разрешением один метр.
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