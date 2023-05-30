Военное обозрение

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Выведенный на орбиту новый российский спутник «Космос-2569» будет применяться для разведки украинских позиций

Выведенный на орбиту новый российский спутник «Космос-2569» будет применяться для разведки украинских позиций

В минувшую субботу в рамках космического пуска ракеты "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный" Россия вывела на орбиту новый радиолокационный спутник, способный получать детальное изображение поверхности с разрешением один метр.

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