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За последний год число ставок на CS:GO выросло на 339%

Разработчик программного обеспечения для букмекерских контор Softswiss посчитали, какие виды спорта наиболее популярны среди ставочников.

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