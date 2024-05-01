СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Kоролев
    В СССР были школы для трудных подростков. Куда помещали тех, кто не достигал возраста уголовной ответственности. При ...«Пошалили» — в Ку...
  • ninikooo Митусова
    Боже, сколько дураков на белом свете - и каждый то пророк, то провидица.Россия, берегись:...
  • виктор климахин
    Нам   не  чего   хорошего   не  будет    только   еще   больше   льгот   получат   олигархи    работодатели    с  мин...В Думу внесён мощ...

В Думу внесён мощный законопроект по мигрантам. Дай Бог, чтобы приняли

В Думу внесён мощный законопроект по мигрантам. Дай Бог, чтобы приняли

# Чернильница   Друзья, в ближайшее время, возможно, произойдут реальные и очень действенные изменения в миграционной политике, которые в теории должны очень сильно повлиять на общее положение дел.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ольга емелина
Сколько уже таких проектов/прожектов. А на деле что?
Ответить
29 мин.
Роман Молодой
В любом случае в этом бардаке виноваты коренные россияне. Это они за деньги привечают Иностранцев, которые даже не должны жить в России. За деньги россияне нарушают законы, а потом многие кричат о беспределе среди таджиков
Ответить
12 мин.
виктор климахин
Нам   не  чего   хорошего   не  будет    только   еще   больше   льгот   получат   олигархи    работодатели    с  министрами   чиновниками   полицаями    и  чурки   черножопые  шакалы   басмачи    Олигархов   с  министрами    и  продажными   полицаями     чиновников   чурок  черножопых   шакалов   басмачей  исламистов    убивать   как  бешенных  собак  и  шакалов  Депутатов   всех  мастей   повесить   на   фонарных   столбах    за  принятые  законы  в  пользу    чурок   черножопых  шакалов   басмачей
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх