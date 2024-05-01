В Думу внесён мощный законопроект по мигрантам. Дай Бог, чтобы приняли

ольга емелина Сколько уже таких проектов/прожектов. А на деле что?

Роман Молодой В любом случае в этом бардаке виноваты коренные россияне. Это они за деньги привечают Иностранцев, которые даже не должны жить в России. За деньги россияне нарушают законы, а потом многие кричат о беспределе среди таджиков