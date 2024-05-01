# Чернильница Друзья, в ближайшее время, возможно, произойдут реальные и очень действенные изменения в миграционной политике, которые в теории должны очень сильно повлиять на общее положение дел.
В Думу внесён мощный законопроект по мигрантам. Дай Бог, чтобы приняли
Комментарии
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ольга емелина
Сколько уже таких проектов/прожектов. А на деле что?
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29 мин.
Роман Молодой
В любом случае в этом бардаке виноваты коренные россияне. Это они за деньги привечают Иностранцев, которые даже не должны жить в России. За деньги россияне нарушают законы, а потом многие кричат о беспределе среди таджиков
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12 мин.
виктор климахин
Нам не чего хорошего не будет только еще больше льгот получат олигархи работодатели с министрами чиновниками полицаями и чурки черножопые шакалы басмачи Олигархов с министрами и продажными полицаями чиновников чурок черножопых шакалов басмачей исламистов убивать как бешенных собак и шакалов Депутатов всех мастей повесить на фонарных столбах за принятые законы в пользу чурок черножопых шакалов басмачей
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10 мин.
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