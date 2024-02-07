В правительстве рассказали, как увеличились социальные выплаты и пособия в 2024 году

МОСКВА, 7 февраля, ФедералПресс. Социальные пособия и выплаты в 2024 году были проиндексированы на уровень инфляции, рассказал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на совещании Владимира Путина с правительством РФ.