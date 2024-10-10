Видео из городка Венеция во Флориде. Охотник за ураганами Аарон Ригсби вёл в YouTube хронику событий в момент удара «Милтона» по штату.
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Видео из городка Венеция во Флориде. Охотник за ураганами Аарон Ригсби вёл в YouTube хронику событий в момент удара «Милтона» по штату.