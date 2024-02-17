Минобороны: средства ПВО России за сутки сбили три авиабомбы JDAM

Вооруженный силы Российской Федерации за прошедшие сутки с помощью противовоздушной обороны успешно сбили семь снарядов HIMARS, три ракеты HARM, три управляемых авиабомбы JDAM, а также три переоборудованные ракеты С-200 и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов.