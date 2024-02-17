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Минобороны: средства ПВО России за сутки сбили три авиабомбы JDAM

Минобороны: средства ПВО России за сутки сбили три авиабомбы JDAM

Вооруженный силы Российской Федерации за прошедшие сутки с помощью противовоздушной обороны успешно сбили семь снарядов HIMARS, три ракеты HARM, три управляемых авиабомбы JDAM, а также три переоборудованные ракеты С-200 и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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