Michigan man's prediction comes true with $1.5M lottery prize

A Michigan man's longstanding prediction finally came true when he won a $1.5 million lottery prize from a Lotto 47 Double Play drawing.
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