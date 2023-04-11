Федеральное агентство новостей №1

7 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Briz Bazelik
    Виталий, такое ощущение, - что тебя иногда похищают инопланетяне, и "пичкают" (на какое-то время!) какой-то неизведан...Депутат ГД Витали...
  • Влас Семенюк
    Видно забыли, и Вьетнам, и Корею соскучились по пи@@@ямFoxNews раскрыл д...
  • Алина Белова
    Молодцы. Молодцы .  И ещё раз МОЛОДЦЫ .Волонтеры движени...

МЧС: Пепельное облако может накрыть Петропавловск-Камчатский

МЧС: Пепельное облако может накрыть Петропавловск-Камчатский

Мощнейшие извержения вулканов на Камчатке привели к выбросу в воздух огромного количества пепла. В регионе ожидается обильный пеплопад, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх