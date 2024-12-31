ТЕМА. ГЛАВНОЕ Азербайджанский президент злоупотребил добрым отношением к нему Путина. Россия всегда воздерживалась от какой-либо критики в адрес Азербайджана, обеспечивала зеленый свет азербайджанским товарам, российские власти до сих пор закрывают глаза на бесчинства азербайджанских боевиков, терроризирующих русское население, грабящих российский бюджет с помощью своих подставных фирмешек.
Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России
Комментарии
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vitaly yanushkevich
К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ эту толерантность, закрыть все забегаловки и предприятия азеров, гнать всех из России, они чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Пусть Алиев заберёт своих уродов и чтобы духу этих бандитов не было в России, так же таджиков и узбеков, пусть у себя живут по своим правилам, хватит их кормить за наши деньги. И не надо извинятся перед ними это они должны извиняться за свои грязные дела .
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21 мин.
vitaly yanushkevich
Надо сделать так, чтобы ни один рубль не был выслан в эти страны, чтобы он заплатили за убийства, насилие над русским народом. Вон всех из России!
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17 мин.
vitaly yanushkevich
Алиеву пора в психушку.
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15 мин.
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