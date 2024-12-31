Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России

vitaly yanushkevich

К ЧЁРТОВОЙ МАТЕРИ эту толерантность, закрыть все забегаловки и предприятия азеров, гнать всех из России, они чувствуют себя хозяевами на нашей земле. Пусть Алиев заберёт своих уродов и чтобы духу этих бандитов не было в России, так же таджиков и узбеков, пусть у себя живут по своим правилам, хватит их кормить за наши деньги. И не надо извинятся перед ними это они должны извиняться за свои грязные дела .