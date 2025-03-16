В Калуге автобус ПАЗ попал в аварию

Утром в субботу в Калуге произошла авария с участием трех машин, сообщили в МЧС. 15 марта в 8 часов 26 минут поступило сообщение о ДТП на улице Грабцевское шоссе, там во время снегопада столкнулись автобус "ПАЗ и два легковых автомобиля Hyundai Sonata и Opel Meriva.