Собянин назвал социальные объекты, которые будут открыты в Новой Москве

Здесь построили и ввели в эксплуатацию 147 объектов образования Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина, в программу реновации были внесены 268 зданий в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).
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