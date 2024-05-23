Собянин назвал социальные объекты, которые будут открыты в Новой Москве

Здесь построили и ввели в эксплуатацию 147 объектов образования Согласно сообщению, опубликованному в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина, в программу реновации были внесены 268 зданий в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО).