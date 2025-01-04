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Вратарь «Нэшвилла» Сарос сделал 4-й шатаут в сезоне, отразив 27 бросков «Ванкувера». Больше игр на ноль только у Хеллибака

Вратарь «Нэшвилла» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (3:0).  В активе 29-летнего финна (31 матч, 9 побед, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,72) стало 4 матча на ноль в текущем сезоне.

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