Рубио: Трамп ждет ответных шагов Сирии на облегчение санкций, причем быстро

Ответных шагов от Сирии, причем осуществленных быстро, ожидает президент США Дональд Трамп после приостановки американцами антисирийских санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио 24 мая, сообщает пресс-служба госдепартамента.
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