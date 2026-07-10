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Пункт-А

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Игорь Мартынов принял участие в VII церемонии вручения Всероссийской премии «Особенное счастье»

Игорь Мартынов принял участие в VII церемонии вручения Всероссийской премии «Особенное счастье»

В Астрахани состоялась VII церемония вручения Всероссийской премии «Особенное счастье». В Театре оперы и балета встретились родители детей с инвалидностью со всей России и стран СНГ, чей ежедневный самоотверженный труд и безусловная любовь к своим детям заслуживают высочайшего признания.

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