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  • Валентин Щербаков
    Автор, а чего русские должны сожалеть о смерти нациста, русофоба, продавшемуся пиндосам и пытавшемуся диктовать РОССИ...Насколько большая...
  • leonid
    Вы ещё попробуйте прожить столько, сколько он  прожил, мало у кого получится.Насколько большая...
  • лина любимцева
    Эти еще там прибалтийские вонючки возникают... Ничтожества.«Не принадлежит с...

Власть стихии Воды: прогноз Таро на декабрь 2023 года

Власть стихии Воды: прогноз Таро на декабрь 2023 года

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