В Хабаровском крае местная жительница признана виновной в истязании своего внука

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 51-летней женщины.
Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 51-летней женщины.
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