ФСБ раскрыла архив об опытах японских биологов над людьми в 1940-х годах

Спецотряд №731 («часть Камо»), который был создан в конце 1930-х годов на территории оккупированной японцами Маньчжурии для экспериментов в микробиологии, в том числе бактериологических опытов над людьми, осуществлял подготовку к бактериологической войне с Советским Союзом, свидетельствуют обнародованные ФСБ архивные материалы.