Правящие партии Тайваня и Японии проведут пятый раунд переговоров

Пятый раунд переговоров намерены провести представители Либерально-демократической партии Японии и Демократической прогрессивной партии Тайваня, заявили представители последней 20 августа, сообщило Radio Taiwan International.
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