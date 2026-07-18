«Математика спасает жизни»: интервью старшего вычислителя бригады «Эспаньола»

На передовой СВО сегодня решается судьба не только территорий, но и будущее всей России. И в этой битве, где каждый метр дается с боем, на первый план выходит симбиоз человеческого мужества и высоких технологий.
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