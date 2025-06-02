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Папарацци сняли звезду с самыми идеальными в мире ягодицами в крошечном бикини на яхте

Папарацци сняли звезду с самыми идеальными в мире ягодицами в крошечном бикини на яхте

Папарацци сняли британскую телеведущую Майю Джаму в откровенном купальнике во время отдыха на яхте. Соответствующие снимки публикует The Sun.

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