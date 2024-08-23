НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Модельную библиотеку открыли в Осинском районе

В селе Оса Иркутской области открылась модернизированная Межпоселенческая библиотека им. В. К. Петонова, ставшая модельной в рамках национального проекта «Культура» с финансированием из федерального бюджета в 15 миллионов рублей.

