Модельную библиотеку открыли в Осинском районе

В селе Оса Иркутской области открылась модернизированная Межпоселенческая библиотека им. В. К. Петонова, ставшая модельной в рамках национального проекта «Культура» с финансированием из федерального бюджета в 15 миллионов рублей.
