🧘♀️ Просветление под давлением. Когда ретрит становится опасным Поехать за спокойствием, а столкнуться с давлением, страхом и требованиями «полностью довериться наставнику».
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