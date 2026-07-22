ИКИ РАН сообщил: зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце

Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что утром в среду была зарегистрирована самая мощная за две недели солнечная вспышка, усиление активности Солнца зафиксировано последние сутки.
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