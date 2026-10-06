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Регионы России

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Экс-пресс-секретарь Зеленского призвала к немедленному завершению конфликта с Россией

Экс-пресс-секретарь Зеленского призвала к немедленному завершению конфликта с Россией

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с призывом к украинскому руководству срочно искать пути для прекращения вооружённого конфликта с Российской Федерацией.

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