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В Германии «зеленые» потребовали проголосовать о 100 млрд для бундесвера

В Германии «зеленые» потребовали проголосовать о 100 млрд для бундесвера

Рядовые члены партии «Союз 90/Зеленые» в Германии выступили с инициативой провести голосование по вопросу о позиции партии в отношении специального фонда для бундесвера в размере 100 миллиардов евро, 29 апреля сообщает служба новостей Tagesschau.

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