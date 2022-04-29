В Германии «зеленые» потребовали проголосовать о 100 млрд для бундесвера

Рядовые члены партии «Союз 90/Зеленые» в Германии выступили с инициативой провести голосование по вопросу о позиции партии в отношении специального фонда для бундесвера в размере 100 миллиардов евро, 29 апреля сообщает служба новостей Tagesschau.