Угадайте, где на картинке Зеленский Как я и писал ещё в начале года (и потом несколько раз возвращался к этому образу), США – корова в бомболюке.
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