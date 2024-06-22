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Кедми раскрыл, как Россия может остановить сразу весь оголтелый коллективный Запад

Кедми раскрыл, как Россия может остановить сразу весь оголтелый коллективный Запад

Военно-политический эксперт Яков Кедми некоторое время назад в эфире программы «Соловьев LIVE» объяснил, как Россия на Украине может остановить сразу весь враждебный Запад, «вправив ему мозги».

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