Курс доллара — 101 рубль впервые с 14 августа: прогноз на будущее от Орешкина

Россиян не может не беспокоить падение рубля. Тг-к SHOT задал вопрос помощнику президента РФ Максиму Орешкину: «Где предел? Когда доллар остановится или рубль подрастет?» На что получил ответ: - Рано или поздно.
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