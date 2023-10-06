Курс доллара — 101 рубль впервые с 14 августа: прогноз на будущее от Орешкина

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Комментарии
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АИ
Алексей Иванов
самое странное , что Набиулина до сих пор еще мелькает в телевизоре и несет всякий бред , гнать ее уже давно пора , что не делает , все становится только хуже
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11 час.

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