Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Так в марте  в МФЦ будет не попасть, эти черножопые твари на улице будут очереди с ночи занимать....Нелегалам дали вр...
  • леонид рыбаков
    ОФИЦИАЛЬНО ЗАЕХАЛО 9.5 МИЛЛИОНОВ .А НЕЛЕГАЛЬНО  В РОССИИ 670 ТЫСЯЧ Мигрантов ЭТО С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ОФОРМЛЯЮТ ГРАЖДАНС...В МВД заявили, чт...

"Белый господин" стал "мясом": Американцы массово гибнут на СВО - западная пресса подняла тревогу

"Белый господин" стал "мясом": Американцы массово гибнут на СВО - западная пресса подняла тревогу

На фронтах СВО происходит немыслимое. Там массово гибнут американцы - наёмников начали кидать в те самые бессмысленные штурмы, куда раньше отправляли украинцев или других, более "дешёвых" иностранцев вроде колумбийцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Раз,два.....на даче третий....чем больше сдадим,тем лучше! Бейте гадов,не жалея!!! Россия,вперед!👍🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪💪💪💪
Ответить
13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
&quot;Дикие гуси&quot; сами сделали свой выбор, что о них жалеть, так будет со всеми, кто приехал &quot;на сафари&quot; русских убивать, только и всего.
Ответить
11 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Это вам не Афганистан,не Ирак,не Ливия,где люди не могут ответить из-за проблемы военной техники,будете все в России задыхать.
Ответить
3 час.
наверх