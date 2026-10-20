В Калужской области подвели итоги второго этапа операции "Нелегал - 2026". В ходе масштабного рейда полицейские выявили 400 административных правонарушений в сфере миграции, по итогам проверок приняли 101 решение о выдворении нелегалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ Jaecoo J7: сдержа...
- Молодая калужанка...
- Жительница Обнинс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым