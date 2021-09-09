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Аленичев оценил решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России

Аленичев оценил решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную России

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев прокомментировал решение главного тренера национальной команды Валерия Карпина не вызывать форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу на сентябрьские матчи отбора чемпионата мира - 2022.

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