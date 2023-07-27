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ФСБ обнаружила следы взрывчатки на сухогрузе ВМО RIVER, идущем из Турции за зерном в Россию

ФСБ обнаружила следы взрывчатки на сухогрузе ВМО RIVER, идущем из Турции за зерном в Россию

Федеральная служба безопасности России определила судно, которое могло использоваться для доставки взрывчатых веществ на Украину, это сухогруз ВМО RIVER, идущий из Турции в Ростов-на-Дону за зерном.

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